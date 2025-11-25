#Халық заңгері
Қаржы

Доллар бағамы қайта төмендеді

25.11.2025 15:52
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 25 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты курсы 518,40 теңге болды, бұл 1,52 теңгеге төмендеу.

Ресей рублі 6,61 теңгеге дейін өсті (+0,01).

Қытай юаны таңғы саудада 73,16 теңге болды (+0,05).

Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 518,6–520,5 теңгеге сатып/сатуға болады, еуро – 597,7–602,3 теңге, рубль – 6,48–6,59 теңге.

Әлемдік мұнай бағалары 25 қарашадағы саудада төмендеді.

Мысалы, Brent маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерсі 0,6%-ға арзандап, баррель үшін $62,36 құрады.

WTI маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған жеткізілуі 0,7%-ға арзандап, баррель үшін $58,53 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың курсын 519,98 теңге, еуроны – 600,06 теңге, рубльді – 6,6 теңге деп белгіледі.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
