Доллар бағамы қайта төмендеді
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 25 қарашада сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты курсы 518,40 теңге болды, бұл 1,52 теңгеге төмендеу.
Ресей рублі 6,61 теңгеге дейін өсті (+0,01).
Қытай юаны таңғы саудада 73,16 теңге болды (+0,05).
Валюталық айырбастау пункттерінде долларды 518,6–520,5 теңгеге сатып/сатуға болады, еуро – 597,7–602,3 теңге, рубль – 6,48–6,59 теңге.
Әлемдік мұнай бағалары 25 қарашадағы саудада төмендеді.
Мысалы, Brent маркалы мұнайдың ақпан айына арналған фьючерсі 0,6%-ға арзандап, баррель үшін $62,36 құрады.
WTI маркалы мұнайдың қаңтар айына арналған жеткізілуі 0,7%-ға арзандап, баррель үшін $58,53 болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың курсын 519,98 теңге, еуроны – 600,06 теңге, рубльді – 6,6 теңге деп белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript