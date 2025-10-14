#Қазақстан
14 қазанда доллар бағамы қайта өсті

14 қазанда доллар бағамы қайта өсті
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 14 қазан сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 538,63 теңге болып, 0,92 теңгеге көтерілді.

Рубль бағамы 6,71 теңгеге (+0,06) өсті.

Таңертеңгі саудада юаньдың салмақталған орташа бағамы 75,25 теңге (-0,17) болды.

Айырбастау пункттерінде доллар 539,9–542,7 теңге аралығында сатып алынады/сатылады, еуро – 623,5–627,5 теңге, рубль – 6,65–6,77 теңге.

Халықаралық мұнай бағалары 14 қазан саудасында төмендеді.

Брент маркалы мұнай бағасы 2,29%-ға төмендеп, баррель бағасы 61,81 долларды құрады. Бұл көрсеткіш 2025 жылғы 8 мамырдан бері ең төмен деңгей болып отыр.

Қараша жеткізілімдері бойынша америкалық WTI мұнайының фьючерстері де 2,75%-ға төмендеп, баррель бағасы 58,08 долларды көрсетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 537,77 теңге, еуро – 622,95 теңге, рубль – 6,65 теңге деңгейінде белгіледі.

