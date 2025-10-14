14 қазанда доллар бағамы қайта өсті
Сауда нәтижесі бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 538,63 теңге болып, 0,92 теңгеге көтерілді.
Рубль бағамы 6,71 теңгеге (+0,06) өсті.
Таңертеңгі саудада юаньдың салмақталған орташа бағамы 75,25 теңге (-0,17) болды.
Айырбастау пункттерінде доллар 539,9–542,7 теңге аралығында сатып алынады/сатылады, еуро – 623,5–627,5 теңге, рубль – 6,65–6,77 теңге.
Халықаралық мұнай бағалары 14 қазан саудасында төмендеді.
Брент маркалы мұнай бағасы 2,29%-ға төмендеп, баррель бағасы 61,81 долларды құрады. Бұл көрсеткіш 2025 жылғы 8 мамырдан бері ең төмен деңгей болып отыр.
Қараша жеткізілімдері бойынша америкалық WTI мұнайының фьючерстері де 2,75%-ға төмендеп, баррель бағасы 58,08 долларды көрсетті.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 537,77 теңге, еуро – 622,95 теңге, рубль – 6,65 теңге деңгейінде белгіледі.