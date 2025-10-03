#Қазақстан
Қаржы

3 қазанда доллар бағамы қайта өсті

2025 жылғы 3 қазан күні
2025 жылғы 3 қазан күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 547,57 теңгені құрап, 0,58 теңгеге қымбаттады.

Рубльдің бағамы төмендеп, 6,71 теңге болды (-0,04).

Қытайдағы мерекелік күндерге байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Алматы мен Астананың айырбастау орындарында долларды 547,9–550,3 теңгеден, еуроны 642–647 теңгеден, рубльді 6,59–6,71 теңгеден сатып алуға және сатуға болады.

Әлемдік мұнай бағасы да 3 қазан күнгі саудада өсуін жалғастырды.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,44 долларға қымбаттап, 64,55 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,45 долларға өсіп, 60,93 долларды құрады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
