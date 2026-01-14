#Халық заңгері
Қаржы

Доллар бағамы 14 қаңтардағы саудада қайта көтерілді

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 15:53 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 14 қаңтарда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 510,43 теңге болды, бұл алдыңғы күнге қарағанда 0,72 теңгеге жоғары.

Ресей рублі 6,45 теңгеге төмендеді (-0,01).

Қытай юанының күндік саудадағы бағамы 73,23 теңге (+0,12) болды.

Валюта айырбастау пункттерінде доллар 510,7–512,7 теңгеден сатып алынады/сатылады, еуро – 593,1–597,5 теңге, рубль – 6,38–6,50 теңге.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы 14 қаңтарда төмендеді.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,15 долларға төмендеп, 65,32 долларға жетті.

Нью-Йорк NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,2 долларға арзандап, баррелі 60,95 долларға сатылды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 509,75 теңге, еуроны – 594,67 теңге, рубльді – 6,46 теңге деп белгіледі.

