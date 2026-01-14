Доллар бағамы 14 қаңтардағы саудада қайта көтерілді
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 510,43 теңге болды, бұл алдыңғы күнге қарағанда 0,72 теңгеге жоғары.
Ресей рублі 6,45 теңгеге төмендеді (-0,01).
Қытай юанының күндік саудадағы бағамы 73,23 теңге (+0,12) болды.
Валюта айырбастау пункттерінде доллар 510,7–512,7 теңгеден сатып алынады/сатылады, еуро – 593,1–597,5 теңге, рубль – 6,38–6,50 теңге.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы 14 қаңтарда төмендеді.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 0,15 долларға төмендеп, 65,32 долларға жетті.
Нью-Йорк NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,2 долларға арзандап, баррелі 60,95 долларға сатылды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 509,75 теңге, еуроны – 594,67 теңге, рубльді – 6,46 теңге деп белгіледі.