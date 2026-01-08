#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Қаржы

8 қаңтардағы саудада доллар бағамы қайта төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 15:44 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 8 қаңтарда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 508,91 теңгені құрап, 3,19 теңгеге арзандады.

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,87 теңге болды (–0,82).

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағасы 512,4–515,6 теңге аралығында, еуро – 594,2–600,7 теңге, рубль – 6,19–6,36 теңге деңгейінде қалыптасты.

8 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да өсті.

Атап айтқанда, Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,29 долларға қымбаттап, 60,25 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,26 АҚШ долларына өсіп, баррелі 59,25 долларға жетті.

Таңертең Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 512,83 теңге, еуроны – 600,58 теңге, рубльді – 6,36 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылы алтынға инвестиция салу тиімді ме – сарапшылар пікірі
16:21, Бүгін
2026 жылы алтынға инвестиция салу тиімді ме – сарапшылар пікірі
6 қаңтардағы саудада доллар тағы да қымбаттады
15:57, 06 қаңтар 2026
6 қаңтардағы саудада доллар тағы да қымбаттады
Қазақстанда доллар бағамы төмендеді
16:13, 08 қаңтар 2025
Қазақстанда доллар бағамы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: