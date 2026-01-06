#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Қаржы

6 қаңтардағы саудада доллар тағы да қымбаттады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 15:57 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 6 қаңтарда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 512,83 теңгені құрады. Осылайша, доллар тағы 1,46 теңгеге қымбаттады.

Ресейдегі мереке күндеріне байланысты ресей рублімен сауда жүргізілген жоқ.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 73,70 теңге болды (+0,53).

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу/сату бағамы – 513,7–517,9 теңге, еуро – 599,7–606,4 теңге, рубль – 6,19–6,37 теңге аралығында.

Өз кезегінде, 6 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы 0,17 долларға арзандап, 61,59 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,21 долларға арзандап, баррелі 58,11 долларға дейін төмендеді.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 511,26 теңге, еуроны – 597,61 теңге, рубльді – 6,32 теңге деп белгілеген болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда паспорт алу оңайлай түседі
16:24, Бүгін
Қазақстанда паспорт алу оңайлай түседі
Доллар 10 қыркүйектегі саудада тағы қымбаттады
16:20, 10 қыркүйек 2025
Доллар 10 қыркүйектегі саудада тағы қымбаттады
13 қаңтардағы саудада доллар тағы қымбаттады
15:27, 13 қаңтар 2025
13 қаңтардағы саудада доллар тағы қымбаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: