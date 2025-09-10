#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Қаржы

Доллар 10 қыркүйектегі саудада тағы қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 16:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 10 қыркүйек күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 538,20 теңгені құрап, тағы 1,46 теңгеге өсті.

Рубль бағамы 6,40 теңгеге дейін төмендеді (-0,10).

Қытай юанінің орташа бағамы таңғы саудада 75,51 теңгені құрады (+0,23).

Айырбастау пункттерінде доллар 537,9–540,3 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 629–633 теңге, рубль – 6,25–6,39 теңге шамасында.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы 10 қыркүйектегі саудада өсті.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,7 долларға қымбаттап, 67,09 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың баррелі 0,69 долларға өсіп, 63,32 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 536,76 теңге, еуроны – 630,85 теңге, рубльді – 6,45 теңге деп бекітті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда алтын бағасы әлемдік нарыққа қарағанда қарқынды өсуде
15:41, Бүгін
Қазақстанда алтын бағасы әлемдік нарыққа қарағанда қарқынды өсуде
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы: 10 қыркүйек
13:30, Бүгін
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы: 10 қыркүйек
Қандай жағдайда азаматтарға несие беруден бас тартылуы мүмкін
16:15, 09 қыркүйек 2025
Қандай жағдайда азаматтарға несие беруден бас тартылуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: