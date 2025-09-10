Доллар 10 қыркүйектегі саудада тағы қымбаттады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 538,20 теңгені құрап, тағы 1,46 теңгеге өсті.
Рубль бағамы 6,40 теңгеге дейін төмендеді (-0,10).
Қытай юанінің орташа бағамы таңғы саудада 75,51 теңгені құрады (+0,23).
Айырбастау пункттерінде доллар 537,9–540,3 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 629–633 теңге, рубль – 6,25–6,39 теңге шамасында.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы 10 қыркүйектегі саудада өсті.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,7 долларға қымбаттап, 67,09 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың баррелі 0,69 долларға өсіп, 63,32 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 536,76 теңге, еуроны – 630,85 теңге, рубльді – 6,45 теңге деп бекітті.