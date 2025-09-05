#Қазақстан
Қаржы

5 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар арзандады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 16:13 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 5 қыркүйек күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа өлшенген бағамы 537,91 теңгені құрап, 2,11 теңгеге төмендеді.

Рубльдің бағамы 6,61 теңгеге дейін (-0,04) төмендеді.

Қытай юанының орташа өлшенген бағамы таңертеңгі саудада 75,52 теңгені құрады (-0,13).

Валюта айырбастау пунктерінде доллар 538–540,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр. Еуро – 628–632 теңге, рубль – 6,51–6,63 теңге.

Әлемдік мұнай бағасы да 5 қыркүйектегі сауда-саттықта төмендеуде.

Атап айтқанда, ICE Futures биржасында қараша айына арналған Brent маркалы мұнай фьючерсінің бағасы 0,19%-ға төмендеп, барреліне $66,86 болды.

NYMEX тауар биржасында қазан айына арналған WTI мұнайының фьючерс бағасы 0,27%-ға төмендеп, барреліне $63,31 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 540,05 теңге, еуро – 629,16 теңге, рубль – 6,65 теңге деңгейінде бекіткен болатын.

