Қаржы

30 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсе түсті

Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 қыркүйек күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетелдік валюталар бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 549,06 теңгені құрап, 0,29 теңгеге қымбаттады.

Рубль бағамы 6,64 теңгеге (+0,05) көтерілді.

Қытай юанының орташа бағамы таңғы саудада 76,86 теңге (-0,04) болды.

Валюталық айырбастау пункттерінде доллар 546,1–548,5 теңге, еуро 640–645 теңге, рубль 6,43–6,59 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеуде.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 67,58 долларды құрады (-0,39 доллар).

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай баррелі 63,18 доллардан сатылды (-0,27 доллар).

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 548,79 теңге, еуроны – 643,02 теңге, рубльді – 6,63 теңге деңгейінде белгіледі.

