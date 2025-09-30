30 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсе түсті
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 30 қыркүйек күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетелдік валюталар бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 549,06 теңгені құрап, 0,29 теңгеге қымбаттады.
Рубль бағамы 6,64 теңгеге (+0,05) көтерілді.
Қытай юанының орташа бағамы таңғы саудада 76,86 теңге (-0,04) болды.
Валюталық айырбастау пункттерінде доллар 546,1–548,5 теңге, еуро 640–645 теңге, рубль 6,43–6,59 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеуде.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 67,58 долларды құрады (-0,39 доллар).
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай баррелі 63,18 доллардан сатылды (-0,27 доллар).
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 548,79 теңге, еуроны – 643,02 теңге, рубльді – 6,63 теңге деңгейінде белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript