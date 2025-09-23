23 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы тағы өсті
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 23 қыркүйек күні сағат 15:30-да шетелдік валюталар бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 545,01 теңгені құрап, 2,08 теңгеге қымбаттады.
Рубльдің бағамы 6,53 теңгеге дейін көтерілді (+0,05).
Қытай юанінің орташа сараланған бағамы таңғы саудада 76,55 теңгені құрап, 0,38 теңгеге өсті.
Валюта айырбастау орындарында доллар 544,3–546,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда. Еуро – 640–644,5 теңге, рубль – 6,43–6,55 теңге.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы 23 қыркүйектегі саудада төмендеуде.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,63%-ға арзандап, барреліне 66,15 доллар болды.
WTI маркалы америкалық мұнайдың құны 0,58%-ға төмендеп, барреліне 61,92 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 542,67 теңге, еуроны – 638,89 теңге, рубльді – 6,51 теңге деңгейінде бекіткен еді.
