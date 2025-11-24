24 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы өсе түсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшемді бағамы 519,98 теңгені құрап, тағы 1,05 теңгеге қымбаттады.
Ресей рублінің бағамы 6,60 теңгеге дейін өсті (+0,01).
Қытай юанінің бағамы таңғы саудада 73,10 теңгені көрсетті (+0,21).
Валюта айырбастау пунктерінде доллар 519,9–521,8 теңге, еуро 598,85–603,24 теңге, рубль 6,48–6,59 теңге диапазонында сатып алынып-сатылады.
Әлемдік нарықтарда да мұнай бағасы өсуде.
24 қарашадағы сауда барысында Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,05 долларға қымбаттап, 62,61 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) алаңында Light маркалы мұнай 0,02 доллар қосып, баррелі 58,08 долларға жетті.
Таңертеңгі сессияда Ұлттық банк доллар бағамын 518,66 теңге, еуроны 597,44 теңге, рубльді 6,56 теңге деңгейінде белгіледі.