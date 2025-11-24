#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Қаржы

24 қарашадағы сауда-саттықта доллар бағамы өсе түсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 15:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 24 қараша күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшемді бағамы 519,98 теңгені құрап, тағы 1,05 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублінің бағамы 6,60 теңгеге дейін өсті (+0,01).

Қытай юанінің бағамы таңғы саудада 73,10 теңгені көрсетті (+0,21).

Валюта айырбастау пунктерінде доллар 519,9–521,8 теңге, еуро 598,85–603,24 теңге, рубль 6,48–6,59 теңге диапазонында сатып алынып-сатылады.

Әлемдік нарықтарда да мұнай бағасы өсуде.

24 қарашадағы сауда барысында Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,05 долларға қымбаттап, 62,61 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) алаңында Light маркалы мұнай 0,02 доллар қосып, баррелі 58,08 долларға жетті.

Таңертеңгі сессияда Ұлттық банк доллар бағамын 518,66 теңге, еуроны 597,44 теңге, рубльді 6,56 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда тұтынушылар шағымы қай салалар бойынша жиі түседі
16:42, Бүгін
Қазақстанда тұтынушылар шағымы қай салалар бойынша жиі түседі
30 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсе түсті
15:48, 30 қыркүйек 2025
30 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсе түсті
6 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
16:07, 06 тамыз 2025
6 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: