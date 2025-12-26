#Халық заңгері
Қаржы

26 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеді

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 15:48 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 26 желтоқсанда сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 504,60 теңгені құрады. Осылайша, ол бірден 7,44 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы да төмендеп, 6,45 теңгені құрады (–0,10).

Юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде доллар 501,6–506,4 теңге, еуро 591,5–598,9 теңге, рубль 6,41–6,54 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр.

Сондай-ақ 26 желтоқсанда әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеуде.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,05 долларға арзандап, 62,19 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,03 АҚШ долларына арзандап, бір баррелі 58,32 доллар болды.

Ал таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 512,81 теңге, еуроны 604,19 теңге, рубльді 6,57 теңге деңгейінде белгіледі.

