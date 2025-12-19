19 желтоқсандағы сауда-саттықта доллар бағамы 3,5 теңгеге қымбаттады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 517,66 теңгені құрады. Осылайша, АҚШ валютасы 3,54 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы 6,38 теңгеге дейін төмендеді (–0,02).
Қытай юанінің бағамы таңғы саудада 73,60 теңге болды (+0,65).
Айырбастау пункттерінде доллар 517,7–519,7 теңгеден, еуро 604,9–609,7 теңгеден, рубль 6,38–6,52 теңгеден сатып алынып, сатылуда.
19 желтоқсанда әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеді.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,18 долларға арзандап, 59,64 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бағасы 0,13 АҚШ долларына төмендеп, барреліне 56,02 доллар болды.
Бұған дейін Ұлттық банк 19 желтоқсанға арналған ресми бағамды: доллар – 513,55 теңге, еуро – 602,09 теңге, рубль – 6,42 теңге деңгейінде белгілеген еді.