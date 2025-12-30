#Халық заңгері
30 желтоқсандағы саудада доллар бағамы төмендеді

Фото: Zakon.kz
30 желтоқсан 2025 жылы сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 502,57 теңгені құрады. Бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда 1,58 теңгеге төмен.

Ресей рублінің бағамы 6,45 теңгеге дейін төмендеді (–0,05).

Қытай юанінің бағамы таңертеңгі саудада 72,02 теңге болды (–0,27).

Айырбастау пункттерінде доллар 505,6–509,9 теңге, еуро 589,8–597,7 теңге, рубль 6,29–6,45 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр.

30 желтоқсанда әлемдік нарықта мұнай бағасы да төмендеді.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың наурыз айындағы фьючерстерінің бағасы алдыңғы жабылумен салыстырғанда 0,03 пайызға төмендеп, бір баррелі 61,47 АҚШ долларын құрады.

WTI маркалы мұнайдың ақпан айындағы фьючерстері де 0,03 пайызға арзандап, бір баррелі 58,06 АҚШ долларына түсті.

Бұған дейін Ұлттық банк таңертеңгі уақытта доллар бағамын 504,76 теңге, еуроны 593,8 теңге, рубльді 6,5 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
