Қаржы

25 желтоқсандағы сауда барысында доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 15:51 Фото: Zakon.kz
25 желтоқсан 2025 жылы сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 512,81 теңгені құрады. Ол алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,34 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы 6,55 теңгеге дейін көтерілді (+0,04 теңге).

Юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағасы 511,1–513,9 теңге аралығында, еуро – 600,9–606,5 теңге, рубль – 6,41–6,53 теңге деңгейінде қалыптасты.

25 желтоқсанда әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеді.

Лондон биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,14 долларға арзандап, 62,24 доллар болды.

Нью-Йорк биржасында Light маркалы мұнай 0,03 долларға төмендеп, баррелі 58,35 долларды құрады.

Таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 511 теңге, еуроны 602,72 теңге, рубльді 6,49 теңге деңгейінде белгіледі.

