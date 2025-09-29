29 қыркүйектегі саудада доллар күрт қымбаттады
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 29 қыркүйек күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 548,79 теңгені құрады. Бұл таңертеңгі деңгейден 4,34 теңгеге жоғары.
Рубль бағамы 6,59 теңгеге (+0,09) дейін көтерілді.
Қытай юанінің орташа бағамы таңертеңгі саудада 76,90 теңге (+0,73) болды.
Обмен пункттерінде доллар 546,1–548,5 теңге, еуро 640–645 теңге, рубль 6,43–6,59 теңге аралығында сатып алынып-сатылуда.
Әлемдік мұнай бағасы да 29 қыркүйектегі саудада төмендеді.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнайдың баррелі 0,32 долларға арзандап, 69,81 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнайдың баррелі 0,42 долларға төмендеп, 65,3 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк долларды 544,26 теңге, еуроны – 634,72 теңге, рубльді – 6,52 теңге деңгейінде бекіткен еді.
