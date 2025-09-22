#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

22 қыркүйектегі саудада доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 15:54 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 22 қыркүйек күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы 542,67 теңгені құрап, 1,33 теңгеге қымбаттады.

Рубль бағамы 6,48 теңгеге дейін төмендеді (-0,03).

Таңертеңгі саудада қытай юанінің орташа бағамы 76,16 теңгені құрап, 0,04 теңгеге өсті.

Обмен пункттерінде доллар 542,3–544,7 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 638–642 теңге, рубль – 6,39–6,51 теңге.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы да өсіп жатыр.

Нью-Йорктегі NYMEX биржасында WTI ("Лайт") маркалы мұнайдың бір баррелі 0,47 долларға қымбаттап, 92,89 доллар болды.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай бағасы 1,39 долларға өсіп, барреліне 111,42 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 541,19 теңге, еуроны – 636,44 теңге, рубльді – 6,49 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді
15:56, 19 қыркүйек 2025
Доллар мен рубльдің бағасы 19 қыркүйекте төмендеді
18 қыркүйекте доллардың орташа курсы 541,34 теңгеге жетті
15:43, 18 қыркүйек 2025
18 қыркүйекте доллардың орташа курсы 541,34 теңгеге жетті
Доллар бағамы 16 қыркүйектегі саудада төмендеді
15:53, 16 қыркүйек 2025
Доллар бағамы 16 қыркүйектегі саудада төмендеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: