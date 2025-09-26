#Қазақстан
Қаржы

26 қыркүйектегі саудада доллар бағамы бұрынғы деңгейіне оралды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 16:11 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 26 қыркүйек күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 544,26 теңгені құрап, 2,45 теңгеге көтерілді.

Рубль бағамы 6,49 теңге деңгейінде сақталды.

Таңертеңгі саудада қытай юанінің орташа бағамы 76,17 теңге болды (+0,23).

Айырбастау орындарында доллар 543,9-546,3 теңге, еуро 635-639 теңге, рубль 6,43-6,55 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

26 қыркүйектегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы да өсті.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange Futures) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,16 долларға қымбаттап, 69,58 долларды құрады.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнайдың бір баррелі 0,25 долларға өсіп, 65,23 доллар болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 541,68 теңге, еуро – 636,26 теңге, рубль – 6,48 теңге деңгейінде белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
