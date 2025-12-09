9 желтоқсандағы саудада доллар бағамы күрт өсті
2025 жылғы 9 желтоқсанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 5,53 теңгеге өсіп, 514,74 теңгені құрады.
Ресей рублінің бағамы 6,69 теңгеге дейін көтерілді (+0,05).
Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 72,69 теңгені көрсетті (+0,85).
Ал айырбастау пункттерінде доллар 517,5–520,1 теңге, еуро 597,7–603,8 теңге, рубль 6,57–6,70 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр.
9 желтоқсанда әлемдік нарықтарда мұнай бағасы төмендеуде.
Ақпан айына арналған Brent маркалы мұнайдың фьючерсі 0,2% арзандап, 62,33 долларды құрады. Қаңтар айына жеткізілетін WTI да 0,3% төмендеп, 58,71 доллар деңгейінде тұр.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 508,3 теңге, еуроны — 592,17 теңге, рубльді — 6,63 теңге деп белгілеген.
