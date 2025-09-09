#Қазақстан
Қоғам

9 қыркүйектегі саудада доллар бағамы өсті, ал рубль төмендеді

Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 9 қыркүйекте сағат 15:30-да шетелдік валюталар бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа бағамы 536,76 теңгені құрап, 1,67 теңгеге қымбаттады.

Рубль бағамы 6,51 теңгеге дейін төмендеді (-0,05).

Қытай юанінің орташа бағамы таңертеңгі саудада 75,27 теңге болды (+0,25).

Валюта айырбастау пункттерінде доллар 537,5–539,9 теңге, еуро 630,5–634,5 теңге, рубль 6,37–6,51 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда.

Әлемдік мұнай бағасы да 9 қыркүйектегі саудада өсім көрсетті.

Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,1%-ға өсіп, барреліне 66,75 долларды, ал WTI 0,9%-ға қымбаттап, 62,84 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 535,13 теңге, еуроны – 627,44 теңге, рубльді – 6,52 теңге деңгейінде белгіледі.

Оқи отырыңыз
