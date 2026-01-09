#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Қаржы

9 қаңтардағы саудада доллар бағамы сәл ғана өсті

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 16:10 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 9 қаңтарда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 509,94 теңгені құрап, 0,98 теңгеге өсті.

Ресейде мерекелік күндерге байланысты ресей рублімен сауда жүргізілген жоқ.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 73,05 теңге болды (+0,18).

Айырбастау пункттерінде доллар 512,7–515,4 теңгеден, еуро 594,2–599,7 теңгеден, ал рубль 6,25–6,42 теңгеден саудаланып жатыр.

Сонымен қатар 9 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсіп отыр.

Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың фьючерстері 0,7%-ға қымбаттап, бір баррелі 62,39 АҚШ долларына жетті.

Ал WTI маркалы мұнай 0,6%-ға өсіп, баррелі 58,11 долларды құрады.

Таңертең Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 508,91 теңге, еуроны 594,36 теңге, рубльді 6,33 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанадағы қасбеттің құлауы: Министрлік тергеу аяқталған соң шаралар қабылдамақ
16:56, Бүгін
Астанадағы қасбеттің құлауы: Министрлік тергеу аяқталған соң шаралар қабылдамақ
8 қаңтардағы саудада доллар бағамы қайта төмендеді
15:44, 08 қаңтар 2026
8 қаңтардағы саудада доллар бағамы қайта төмендеді
9 желтоқсандағы саудада доллар бағамы күрт өсті
15:52, 09 желтоқсан 2025
9 желтоқсандағы саудада доллар бағамы күрт өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: