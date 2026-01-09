9 қаңтардағы саудада доллар бағамы сәл ғана өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 509,94 теңгені құрап, 0,98 теңгеге өсті.
Ресейде мерекелік күндерге байланысты ресей рублімен сауда жүргізілген жоқ.
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 73,05 теңге болды (+0,18).
Айырбастау пункттерінде доллар 512,7–515,4 теңгеден, еуро 594,2–599,7 теңгеден, ал рубль 6,25–6,42 теңгеден саудаланып жатыр.
Сонымен қатар 9 қаңтардағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсіп отыр.
Атап айтқанда, Brent маркалы мұнайдың фьючерстері 0,7%-ға қымбаттап, бір баррелі 62,39 АҚШ долларына жетті.
Ал WTI маркалы мұнай 0,6%-ға өсіп, баррелі 58,11 долларды құрады.
Таңертең Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі доллардың ресми бағамын 508,91 теңге, еуроны 594,36 теңге, рубльді 6,33 теңге деңгейінде белгілеген болатын.