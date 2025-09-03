#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
3 қыркүйекте доллар тағы қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 16:03 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 3 қыркүйекте сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Доллардың орташа салмақты курсы 540,18 теңге болды, бұл 0,55 теңгеге жоғарылады.

Ресей рублі курсы 6,71 теңгеге (+0,01) өсті.

Қытай юанінің орташа салмақты курсы таңертеңгі саудада 75,53 теңге болды (+0,09).

Айырбастау пункттерінде доллар 539,1-541,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 626,5-631 теңге, рубль – 6,61-6,73 теңге.

Әлемдік мұнай бағалары 3 қыркүйектегі саудада төмендеді.

Лондондағы ICE Futures биржасындағы Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстерінің бағасы баррельге 68,96болды,бұлалдыңғысауданыңжабылубағасынан0,2669,14 болған.

Нью-Йорк тауар биржасындағы (NYMEX) қазан айына арналған WTI фьючерстері электронды саудада 0,23%-ға арзандап, баррельге $65,44 болды.

Таңертең Ұлттық банк доллардың курсін 539,55 теңге, еуро – 627,55 теңге, рубль – 6,7 теңге деп белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
