3 қыркүйекте доллар тағы қымбаттады
Доллардың орташа салмақты курсы 540,18 теңге болды, бұл 0,55 теңгеге жоғарылады.
Ресей рублі курсы 6,71 теңгеге (+0,01) өсті.
Қытай юанінің орташа салмақты курсы таңертеңгі саудада 75,53 теңге болды (+0,09).
Айырбастау пункттерінде доллар 539,1-541,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 626,5-631 теңге, рубль – 6,61-6,73 теңге.
Әлемдік мұнай бағалары 3 қыркүйектегі саудада төмендеді.
Лондондағы ICE Futures биржасындағы Brent маркалы мұнайдың қараша айына арналған фьючерстерінің бағасы баррельге 68,96болды,бұлалдыңғысауданыңжабылубағасынан0,2669,14 болған.
Нью-Йорк тауар биржасындағы (NYMEX) қазан айына арналған WTI фьючерстері электронды саудада 0,23%-ға арзандап, баррельге $65,44 болды.
Таңертең Ұлттық банк доллардың курсін 539,55 теңге, еуро – 627,55 теңге, рубль – 6,7 теңге деп белгіледі.