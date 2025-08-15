Қазақстанда доллар бағамы 3 теңгеге жуық өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 540,87 теңгені құрап, 2,77 теңгеге қымбаттады. Рубль бағамы төмендеп, 6,74 теңге болды (-0,01).
Қытай юанінің орташа бағамы таңертеңгі саудада 75,11 теңге болды (+0,19).
Ақша айырбастау орындарында доллар 540,37–542,52 теңге, еуро 629,17–634,16 теңге, рубль 6,67–6,78 теңге аралығында сатылуда.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы 15 тамыз, жұма күнгі саудада төмендеді.
Brent маркалы мұнай бағасы алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,60%-ға төмендеп, барреліне 66,44 доллар болды.
Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 0,70%-ға төмендеп, барреліне 63,51 долларды құрады.
Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 538,03 теңге, еуро – 629,23 теңге, рубль – 6,74 теңге деңгейінде бекіткен болатын.