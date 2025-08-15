#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы 3 теңгеге жуық өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 16:33
2025 жылғы 15 тамызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 540,87 теңгені құрап, 2,77 теңгеге қымбаттады. Рубль бағамы төмендеп, 6,74 теңге болды (-0,01).

Қытай юанінің орташа бағамы таңертеңгі саудада 75,11 теңге болды (+0,19).

Ақша айырбастау орындарында доллар 540,37–542,52  теңге, еуро 629,17–634,16 теңге, рубль 6,67–6,78 теңге аралығында сатылуда.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы 15 тамыз, жұма күнгі саудада төмендеді.

Brent маркалы мұнай бағасы алдыңғы сессиямен салыстырғанда 0,60%-ға төмендеп, барреліне 66,44 доллар болды.

Ал West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай бағасы 0,70%-ға төмендеп, барреліне 63,51 долларды құрады.

Айта кетейік, таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 538,03 теңге, еуро – 629,23 теңге, рубль – 6,74 теңге деңгейінде бекіткен болатын. 

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
