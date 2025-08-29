#Қазақстан
29 тамызда доллар бағамы өсті

29 тамызда доллар бағамы өсті

2025 жылғы 29 тамызда
2025 жылғы 29 тамызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 538,54 теңге болып, 0,77 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублі 1 тиынға өсіп, 6,70 теңге болды.

Қытай юанінің орташа өлшенген бағамы таңғы саудада 75,53 теңге болып, 0,32 теңгеге өсті.

Валюта айырбастау пункттерінде:

  • долларды 537,1–539,5 теңге аралығында сатып алып/сатуда,
  • еуро – 626–630 теңге,
  • рубль – 6,59–6,71 теңге аралығында.

Әлемдік мұнай бағасы 29 тамыздағы саудада төмендеуде.

Қазан айына арналған Brent маркалы мұнай фьючерстері 36 центке арзандап, барреліне 68,26 долларды құрады,

Қараша айындағы неғұрлым белсенді келісімшарт 29 центке төмендеп, 67,69 доллар болды.

WTI маркалы мұнай 28 центке арзандап, 64,32 доллар деңгейінде саудалануда.

Таңертең Ұлттық банк келесі айырбастау бағамдарын бекітті:

  • доллар – 537,76 теңге,
  • еуро – 627,62 теңге,
  • рубль – 6,7 теңге.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
