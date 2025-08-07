7 тамызда доллар бағамы өсті
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 7 тамызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 539,38 теңгені құрап, 2,68 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы – 6,74 теңге (-0,01).
Қытай юанінің орташа өлшенген бағамы таңертеңгі саудада 75 теңгені құрады (-0,05).
Валюта айырбастау пункттерінде:
- доллар – 538,5–540,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда,
- еуро – 622–626,55 теңге,
- рубль – 6,63–6,72 теңге аралығында.
7 тамызда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсуін жалғастыруда.
Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,63%-ға қымбаттап, 67,31 АҚШ долларына жетті.
West Texas Intermediate (WTI) мұнайы 0,64%-ға өсіп, 64,76 долларды құрады.
Ұлттық банк 7 тамыз таңертеңгі ресми валюта бағамын келесідей белгіледі:
- доллар – 536,58 теңге,
- еуро – 622,75 теңге,
- рубль – 6,71 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript