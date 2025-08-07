#Қазақстан
Қоғам

7 тамызда доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 15:43 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 7 тамызда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 539,38 теңгені құрап, 2,68 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы – 6,74 теңге (-0,01).

Қытай юанінің орташа өлшенген бағамы таңертеңгі саудада 75 теңгені құрады (-0,05).

Валюта айырбастау пункттерінде:

  • доллар – 538,5–540,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда,
  • еуро – 622–626,55 теңге,
  • рубль – 6,63–6,72 теңге аралығында.

7 тамызда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсуін жалғастыруда.

Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 0,63%-ға қымбаттап, 67,31 АҚШ долларына жетті.

West Texas Intermediate (WTI) мұнайы 0,64%-ға өсіп, 64,76 долларды құрады.

Ұлттық банк 7 тамыз таңертеңгі ресми валюта бағамын келесідей белгіледі:

  • доллар – 536,58 теңге,
  • еуро – 622,75 теңге,
  • рубль – 6,71 теңге.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
