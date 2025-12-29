29 желтоқсандағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 504,76 теңгені құрап, 0,52 теңгеге өсті.
Ресей рублінің бағамы да өсіп, 6,51 теңгеге жетті (+0,05).
Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 72,30 теңгені құрады (–0,18).
Айырбастау пункттерінде доллар 505–509 теңгеден сатып алынып, сатылуда, еуро – 591,3–598 теңге, рубль – 6,35–6,48 теңге аралығында.
29 желтоқсанда мұнайдың әлемдік бағасы да өсу үстінде.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы 0,68 долларға қымбаттап, 61,32 долларды құрады.
Ал Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,63 АҚШ долларына қымбаттап, бір баррелі 57,37 доллар болды.
Бұған дейін Ұлттық банк таңертеңгі саудада доллар бағамын 504,6 теңге, еуроны – 594,27 теңге, рубльді – 6,48 теңге деңгейінде белгілеген еді.