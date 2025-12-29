#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
504.6
594.27
6.48
Қаржы

29 желтоқсандағы сауда қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 15:52 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 29 желтоқсан күні сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 504,76 теңгені құрап, 0,52 теңгеге өсті.

Ресей рублінің бағамы да өсіп, 6,51 теңгеге жетті (+0,05).

Қытай юанінің таңертеңгі саудадағы бағамы 72,30 теңгені құрады (–0,18).

Айырбастау пункттерінде доллар 505–509 теңгеден сатып алынып, сатылуда, еуро – 591,3–598 теңге, рубль – 6,35–6,48 теңге аралығында.

29 желтоқсанда мұнайдың әлемдік бағасы да өсу үстінде.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы 0,68 долларға қымбаттап, 61,32 долларды құрады.

Ал Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,63 АҚШ долларына қымбаттап, бір баррелі 57,37 доллар болды.

Бұған дейін Ұлттық банк таңертеңгі саудада доллар бағамын 504,6 теңге, еуроны – 594,27 теңге, рубльді – 6,48 теңге деңгейінде белгілеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
24 желтоқсандағы сауда қорытындысы: доллар сәл қымбаттады
15:53, 24 желтоқсан 2025
24 желтоқсандағы сауда қорытындысы: доллар сәл қымбаттады
25 желтоқсандағы сауда барысында доллар бағамы өсті
15:51, 25 желтоқсан 2025
25 желтоқсандағы сауда барысында доллар бағамы өсті
29 тамызда доллар бағамы өсті
16:24, 29 тамыз 2025
29 тамызда доллар бағамы өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: