9 қазан күні доллар тағы қымбаттады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 541,54 теңгені құрап, 1,46 теңгеге өсті.
Рубль бағамы 6,65 теңгеге дейін (+0,05) көтерілді.
Юаньның орташа өлшенген бағамы таңертеңгі саудада 75,89 теңгені құрап, 0,96 теңгеге төмендеді.
Айырбастау пунктерінде доллар 541,1–543,5 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.
Еуро – 629–633 теңге, рубль – 6,53–6,65 теңге шамасында.
9 қазан күнгі саудада әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетуде.
Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,01 долларға төмендеп, 66,25 доллар болды.
Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,05 долларға арзандап, баррелі 62,5 долларды құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 540,06 теңге, еуроны – 628,25 теңге, ал рубльді – 6,61 теңге деңгейінде белгіледі.