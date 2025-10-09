#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.06
628.25
6.61
Қаржы

9 қазан күні доллар тағы қымбаттады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 16:05 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 9 қазанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 541,54 теңгені құрап, 1,46 теңгеге өсті.

Рубль бағамы 6,65 теңгеге дейін (+0,05) көтерілді.

Юаньның орташа өлшенген бағамы таңертеңгі саудада 75,89 теңгені құрап, 0,96 теңгеге төмендеді.

Айырбастау пунктерінде доллар 541,1–543,5 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.

Еуро – 629–633 теңге, рубль – 6,53–6,65 теңге шамасында.

9 қазан күнгі саудада әлемдік мұнай бағасы да өсім көрсетуде.

Лондондағы ICE (InterContinental Exchange) биржасында Brent маркалы мұнай баррелі 0,01 долларға төмендеп, 66,25 доллар болды.

Нью-Йорктегі NYMEX (New York Mercantile Exchange) биржасында Light маркалы мұнай 0,05 долларға арзандап, баррелі 62,5 долларды құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 540,06 теңге, еуроны – 628,25 теңге, ал рубльді – 6,61 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада қандай инфекция таралып жүргені туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасы түсініктеме берді
16:22, Бүгін
Астанада қандай инфекция таралып жүргені туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасы түсініктеме берді
3 қыркүйекте доллар тағы қымбаттады
16:03, 03 қыркүйек 2025
3 қыркүйекте доллар тағы қымбаттады
9 маусымдағы саудада доллар құлдырады
15:39, 09 маусым 2025
9 маусымдағы саудада доллар құлдырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: