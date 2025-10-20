20 қазандағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті
Фото: freepik
20 қазан 2025 жылы сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 538,12 теңге болды, бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,64 теңгеге жоғары.
Ресей рублі керісінше 6,64 теңгеге дейін төмендеді (-0,02), ал қытай юані 75,64 теңгеге дейін өсті (+0,47).
Валюталық айырбастау пункттерінде:
- доллар 538,3–540,7 теңге аралығында,
- еуро 626–630 теңге,
- рубль 6,51–6,63 теңге шамасында сатып алынып, сатылуда.
Сол күні әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеді. Brent маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері ICE Futures электронды саудасында 0,62%-ға, яғни барреліне 60,91 долларға дейін арзандады.
Ал WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері NYMEX алаңында 0,66%-ға, яғни барреліне 56,77 долларға дейін төмендеді.
Таңертең Ұлттық банк ресми айырбас бағамын төмендегідей белгілеген еді:
доллар – 536,32 теңге,
еуро – 626,9 теңге,
рубль – 6,6 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript