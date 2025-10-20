#Қазақстан
Қаржы

20 қазандағы сауда қорытындысы: доллар бағамы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 15:55 Фото: freepik
20 қазан 2025 жылы сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 538,12 теңге болды, бұл алдыңғы көрсеткіштен 1,64 теңгеге жоғары.

Ресей рублі керісінше 6,64 теңгеге дейін төмендеді (-0,02), ал қытай юані 75,64 теңгеге дейін өсті (+0,47).

Валюталық айырбастау пункттерінде:

  • доллар 538,3–540,7 теңге аралығында,
  • еуро 626–630 теңге,
  • рубль 6,51–6,63 теңге шамасында сатып алынып, сатылуда.

Сол күні әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеді. Brent маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері ICE Futures электронды саудасында 0,62%-ға, яғни барреліне 60,91 долларға дейін арзандады.

Ал WTI маркалы мұнайдың желтоқсан айындағы фьючерстері NYMEX алаңында 0,66%-ға, яғни барреліне 56,77 долларға дейін төмендеді.

Таңертең Ұлттық банк ресми айырбас бағамын төмендегідей белгілеген еді:

доллар – 536,32 теңге,

еуро – 626,9 теңге,

рубль – 6,6 теңге.

