22 қазан күнгі сауда қорытындысы: доллар бағамы аздап төмендеді
22 қазан 2025 жылы Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа өлшенген бағамы 538,54 теңгені құрап, 0,08 теңгеге төмендеді.
Рубль бағамы да аздап төмендеп, 6,62 теңге болды (-0,03), ал юаньның орташа бағамы 75,57 теңгеге тең болды (-0,03).
Айырбастау орындарында доллар 538,9–541,3 теңге, еуро 624,5–628,5 теңге, рубль 6,51–6,63 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.
Сол күні әлемдік нарықта мұнай бағасы өсім көрсетті. Brent маркалы мұнайдың желтоқсандағы фьючерстері 1,60% қымбаттап, барреліне 62,30 доллар, ал WTI маркалы мұнайдың желтоқсандық фьючерстері 1,73% өсіп, барреліне 58,23 доллар болды.
Ұлттық банк таңертеңгі ресми бағамды келесідей бекітті:
- 1 доллар – 538,56 теңге,
- 1 еуро – 625,65 теңге,
- 1 рубль – 6,62 теңге.
