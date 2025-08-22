#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

22 тамыздағы сауда-саттықта доллар бағамы аздап төмендеді

Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 22 тамыз күні сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Доллардың орташа сараланған бағамы 537,34 теңгені құрап, 0,39 теңгеге төмендеді. Бұған дейін, 21 тамыздағы, сауда нәтижесі бойынша АҚШ валютасы шамамен 1 теңгеге арзандаған еді.

Рубльдің бағамы 6,7 теңге деңгейінде өзгеріссіз қалды.

Таңертеңгі саудада қытай юанінің орташа сараланған бағамы 74,7 теңгені құрады (-0,21).

Айырбастау пункттерінде доллар 538–540 теңгеге, еуро 623–627 теңгеге, рубль 6,6–6,73 теңгеге саудалануда.

Әлемдік мұнай бағасы 22 тамызда, жұма күні айтарлықтай өзгерістер көрсеткен жоқ. Түскі уақытта Лондондағы ICE Futures биржасында қазан айындағы Brent маркалы мұнай фьючерстері $0,02-ға (0,03%) өсіп, барреліне $67,65 болды.

NYMEX электрондық саудасында қазан айындағы WTI фьючерстері $0,04-қа (0,06%) арзандап, барреліне $63,48 болды.

Күннің алғашқы жартысындағы валююта бағамын мына жерден көре аласыз.

