Қаржы

Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 22 тамыздағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 11:06 Фото: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді сатып алу-сату орташа сараланған бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 22 тамыздағы бағамы туралы мәліметтер ұсынылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 537,75 теңге, еуро – 626,43 теңге, рубль – 6,71 теңге.

Астана

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату – 543 теңге.

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 621 теңге, сату – 631 теңге.

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,6 теңге, сату – 6,75 теңге.

Алматы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату – 540 теңге.

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 623 теңге, сату бағамы 628 теңге.

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,62 теңге, сату – 6,74 теңге.

Шымкент

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,5 теңге, сату – 540 теңге.

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 623 теңге, сату – 629 теңге.

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,63 теңге, сату – 6,7 теңге.

Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
