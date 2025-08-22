Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 22 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 537,75 теңге, еуро – 626,43 теңге, рубль – 6,71 теңге.
Астана
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 535 теңге, сату – 543 теңге.
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 621 теңге, сату – 631 теңге.
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,6 теңге, сату – 6,75 теңге.
Алматы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 538 теңге, сату – 540 теңге.
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 623 теңге, сату бағамы 628 теңге.
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,62 теңге, сату – 6,74 теңге.
Шымкент
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 536,5 теңге, сату – 540 теңге.
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы – 623 теңге, сату – 629 теңге.
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,63 теңге, сату – 6,7 теңге.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде ғана ағымдағы болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.