#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қаржы

8 қазандағы сауда қорытындысы: доллар арзандауын жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 16:11 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 8 қазанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде АҚШ долларының орташа бағамы 540,06 теңгені құрап, тағы да 1,39 теңгеге төмендеді.

Рубль бағамы 6,60 теңгеге дейін (+0,04) көтерілді.

Қытайдағы мерекелік күндерге байланысты юань бойынша сауда өткен жоқ.

Айырбастау пункттерінде доллар 541,5–544,3 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда. Еуро – 627,5–632,5 теңге, рубль – 6,53–6,65 теңге шамасында.

Сол күні әлемдік нарықта мұнай бағасы да өсім көрсетті.

Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,54 долларға қымбаттап, 65,99 доллар болды.

Ал Нью-Йорктегі NYMEX алаңында Light маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,57 долларға өсіп, 62,27 долларға жетті.

Таңертеңгі сессияда Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 541,63 теңге, еуроны – 632,24 теңге, рубльді – 6,61 теңге деңгейінде бекітті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Келіспесең – ұрлап кетемін": депутат Әбенов мемлекеттік теледидардағы бағдарламаларға наразы
16:47, Бүгін
"Келіспесең – ұрлап кетемін": депутат Әбенов мемлекеттік теледидардағы бағдарламаларға наразы
8 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
16:13, 08 қыркүйек 2025
8 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуді жалғастырды
8 қазандағы саудада доллар өсімін жалғастырды
15:27, 08 қазан 2024
8 қазандағы саудада доллар өсімін жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: