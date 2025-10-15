15 қазандағы сауда нәтижесінде доллар бағамы тағы өсті
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 539,56 теңге болып, тағы 0,63 теңгеге қымбаттады.
Рубль бағамы 6,82 теңгеге (+0,11) көтерілді.
Юаньның орташа сараланған бағамы таңертеңгі саудада 75,71 теңге (+0,45) болды.
Валюта айырбастау пункттерінде долларды 539,9–542,7 теңге, еуроны 623,5–627,5 теңге, ал рубльді 6,65–6,77 теңге бағасымен сатып алып, сатады.
15 қазандағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеп жатыр.
Лондонның ICE биржасындағы Brent маркалы мұнай фьючерстерінің құны 2,18% төмендеп, барреліне 61,94 АҚШ долларын құрады.
Brent маркалы мұнай бағасы соңғы бес айда алғаш рет барреліне 62 доллар деңгейіне дейін түсті. Соңғы рет мұндай баға 2025 жылғы 8 мамырда болған еді.
Таңертең Ұлттық банк ресми бағамдарды келесідей белгіледі:
- доллар — 538,63 теңге,
- еуро — 622,23 теңге,
- рубль — 6,71 теңге.