Қаржы

15 қазандағы сауда нәтижесінде доллар бағамы тағы өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 15:53 Фото: Zakon.kz
15 қазан 2025 жылы сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа сараланған бағамы 539,56 теңге болып, тағы 0,63 теңгеге қымбаттады.

Рубль бағамы 6,82 теңгеге (+0,11) көтерілді.

Юаньның орташа сараланған бағамы таңертеңгі саудада 75,71 теңге (+0,45) болды.

Валюта айырбастау пункттерінде долларды 539,9–542,7 теңге, еуроны 623,5–627,5 теңге, ал рубльді 6,65–6,77 теңге бағасымен сатып алып, сатады.

15 қазандағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеп жатыр.

Лондонның ICE биржасындағы Brent маркалы мұнай фьючерстерінің құны 2,18% төмендеп, барреліне 61,94 АҚШ долларын құрады.

Brent маркалы мұнай бағасы соңғы бес айда алғаш рет барреліне 62 доллар деңгейіне дейін түсті. Соңғы рет мұндай баға 2025 жылғы 8 мамырда болған еді.

Таңертең Ұлттық банк ресми бағамдарды келесідей белгіледі:

  • доллар — 538,63 теңге,
  • еуро — 622,23 теңге,
  • рубль — 6,71 теңге.
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
