Қоғам

Қазақстандық мектеп оқушылары АҚШ-та өткен шахматтан әлем чемпионатында "күміс" иеленді

09.08.2025 22:02
Қазақстанның Ұлттық физика-математика мектебі Александрияда (АҚШ) өткен 2025 жылғы ФИДЕ мектеп оқушылары арасындағы әлем чемпионатында "күміс" жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Chess порталының мәліметінше, бірінші орынды Үндістанның Velammal MHS мектебі жеңіп алды, ал үшінші орын АҚШ-тың Harker мектебіне бұйырды. Олар Қазақстанның тағы бір мектебі — РСФМ "Астана-2"-ден сәл ғана озып кетті.

Турнир сегіз турдан тұрады және швейцариялық жүйе бойынша өтеді. Ол 3-6 тамыз аралығында Вирджиния штаты, Александрия қаласындағы Епископальды орта мектепте, Вашингтон (Колумбия округі) маңында ұйымдастырылды.

Сонымен қатар 4–5 тамызда Smart Moves Summit халықаралық конференциясы өтті. Ол білім берудегі шахматтың рөліне арналды және оған ғалымдар, зерттеушілер, мұғалімдер мен өзге де мамандар қатарынан 50-ден астам баяндамашы қатысты.

Аталған мектеп чемпионатында 48 елден келген 286 ойыншыдан құралған 55 команда бақ сынады.

Айдос Қали
