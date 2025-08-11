#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Тоқаев тазы мен төбетті ұлттық бренд ретінде кеңінен насихаттау жөнінде тапсырма берді

Тоқаев тазы мен төбетті ұлттық бренд ретінде кеңінен насихаттау жөнінде тапсырма берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 09:14 Сурет: tobet.kz
Мемлекет басшысы халықаралық аренада лайықты бағасын алған қазақы тазыны ұлттық бренд, мәдениетіміздің ажырамас бөлшегі ретінде халықаралық деңгейде толық таныту ортақ міндет екенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жөнінде Қасым-Жомарт Тоқаев World Dog Show 2025 дүниежүзілік көрмесінде айтты.

"Тазы тұқымын дамыту және бірегей қасиеттерін сақтау, жүйелі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, халықаралық көрмелерге тұрақты қатысу сияқты бағыттардан тұратын бұл іске Қазақстан кинологтар одағымен қатар мемлекеттік органдар да белсенді атсалысуға тиіс",- деп жазды мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Руслан Желдібай.

Оның айтуынша, Президент Іс басқармасы, Экология және табиғи ресурстар, Ғылым және жоғары білім, Ауыл шаруашылығы, Сыртқы істер министрліктері және басқа да құзырлы органдар, сондай-ақ жергілікті әкімдіктер бірлескен жүйелі жоспар аясында тиісті ұйымдастыру шараларын қолға алуы керек.

Сондай-ақ, Тоқаев төбет тұқымын да ерекше қамқорлыққа алып, мемлекеттік органдардың қолдауымен дәл осы ауқымда жұмыс атқару міндетін жүктеді.

Аталған мәселе Президент Әкімшілігінің ұдайы бақылауында болады.

Бұған дейін елімізде қазақтың тазысы мен төбетінің өз мерекесі болатынын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қоғам
17:00, Бүгін
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Қоғам
16:50, Бүгін
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Қоғам
16:44, Бүгін
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: