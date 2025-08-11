#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Қандай жағдайларда қазақстандықтарға мемлекеттік қордан төлем жасалады

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 13:09 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 11 тамызда Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) жұмысынан айырылған азаматтарға маңызды ақпаратпен жүгінді. Оларға "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ тарапынан төленетін төлем туралы еске салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"МӘСҚ" АҚ Өтініштерді қарау департаментінің директоры Самал Тоқсанғазина жұмыстан айырылу бойынша төлемді кімдер ала алатынын және оның қандай көлемде тағайындалатынын түсіндірді.

"Жұмыссыз қалған қазақстандықтар үшін Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлем қарастырылған... Бұл төлем жұмыстан босатылу себебіне қарамастан жүзеге асырылады және азаматты жұмыс іздеу кезеңінде қолдау мақсатында беріледі. Төлемнің мөлшері мен мерзімі әр адамға жеке есептеледі және соңғы 2 жылдағы орташа айлық табысы мен (міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне) қатысу өтіліне байланысты болады. Төлем мерзімі – 1 айдан 6 айға дейін."

Төлем тағайындаудың негізгі шарттары:

  • Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысуы;
  • Ресми түрде жұмыссыз ретінде тіркелуі.
"Жұмыссыз ретінде тіркелу кезінде төлемге өтінішті enbek.kz және egov.kz порталдары немесе карьера орталығы арқылы беруге болады. Егер сіз бұған дейін жұмыссыз ретінде тіркелген болсаңыз, egov.kz порталында, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары немесе ХҚКО арқылы өтініш бере аласыз", – деді Самал Тоқсанғазина.

Оның айтуынша, жұмыссыз қалған азаматтар төлемге өтінішті жұмыссыз ретінде тіркелген күннен бастап 12 ай ішінде беруі тиіс.

"Әлеуметтік аударымдарды egov.kz порталында, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшаларында немесе ХҚКО-да тексеруге болады. Қосымша ақпаратты қордың ресми сайтынан және әлеуметтік желілерінен алуға болады", – деп түйіндеді Самал Тоқсанғазина.

2025 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан (МӘСҚ) жұмыссыздыққа байланысты әлеуметтік төлемді 220,9 мың қазақстандық алған. Еңбек министрлігінің мәліметінше, жалпы төлем көлемі 62,2 миллиард теңгені құрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қоғам
17:00, Бүгін
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Қоғам
16:50, Бүгін
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Қоғам
16:44, Бүгін
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: