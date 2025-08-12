#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда Каспий теңізі күні аталып өтіліп жатыр

Қазақстанда Каспий теңізі күні аталып өтіліп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 18:51 Сурет: gov.kz
12 тамызда Қазақстанда, сондай-ақ Каспий маңы елдерінің барлығында Каспий теңізі күні аталып өтеді. Бұл дата — планетадағы ең ірі тұйық су айдынының экожүйесін сақтау ісіне арналған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2006 жылы Каспий теңізін және оның қоршаған ортасын ластанудан қорғау туралы Негіздемелік конвенция күшіне енді. Құжат 2006 жылғы 12 тамызда Тегеранда қол қойылып қабылданған.

Қазақстан Экология және табиғи ресурстар министрлігінің мәліметінше, Каспий теңізіне шамамен 130 өзен құяды, алайда негізгі су көлемі Еділ, Жайық (Орал), Терек, Кура, Сулак, Самур және Иран жағалауындағы шағын өзендерден келеді. Қазақстан аумағынан Каспийге Жайық (Орал) өзені құяды.

Айта кетейік, "Қазгидромет" РМК теңіз деңгейін бақылауды 10 теңіз гидрометеорологиялық станция мен бекетте жүргізеді, ал судың сапасын бақылау 50 жағалау нүктесінде (Солтүстік Каспийде – 22, Орта Каспийде – 28 нүкте) жүзеге асырылады.

Қазақстан Каспийдің теңіз ортасын қорғау жөніндегі Тегеран конвенциясын іске асыруға белсенді қатысады, ғылыми зерттеулерді дамытады және теңіздің тұрақты болашағын қамтамасыз ету үшін көрші елдермен ынтымақтастықты нығайтады.

Айдос Қали
