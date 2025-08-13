#Қазақстан
Қоғам

Үкімет Каспий теңізі институтын дамытуға қаржы бөлді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 09:05 Фото: Zakon.kz
Үкімет резервінен Қазақ Каспий теңізі ғылыми-зерттеу институты" КеАҚ-ны дамыту үшін 305 млн теңге бөлінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкімет баспасөз қызметінің мәліметінше, тиісті қаулыға премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Институт Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Каспий теңізінің экологиялық мәселелерін зерттеу мақсатында құрылды.

Атап айтқанда, ҒЗИ-дің қызмет аясына келесілер кіреді:

  • балық қорының көлемін бағалау,
  • оларды сақтау әдістері мен технологияларын әзірлеу,
  • ихтиофаунаны зерттеу,
  • итбалықтардың жаппай қырылу себептерін анықтау және олардың популяциясын сақтау мәселелері.

Бұдан бөлек, ол төмендегі салаларға бағытталған:

  • теңіздің гидрологиялық үдерістерін зерттеуге және оның деңгейін бақылауға,
  • климаттың өзгеруін және оның экожүйеге әсерін талдауға,
  • судың сапасы,
  • биологиялық алуантүрлілік және Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі мен жағалауының өзге де параметрлері жөніндегі деректерді жинау мен талдауға.
"Үкімет резервінен бөлінген қаражат институтты одан әрі дамытуға бағытталып, гидробиология және гидрохимия, гидрометеорология, спутниктік мониторинг зертханаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарын уақтылы әрі тиімді жүргізуге, сондай-ақ институтқа жүктелген өзге де міндеттерді орындауға мүмкіндік береді",- делінген ақпаратта.

Каспий теңізінің Қазақстан тарапындағы жағалауының ұзындығы 2320 шақырым, бұл барлық Каспиймаңы мемлекеттері арасындағы ең ұзын жағалау сызығы.

Айта кетейік, 12 тамызда Қазақстанда Каспий теңізі күні атап өтілді.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
