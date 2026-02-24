Үкімет Каспийді зерттеуге және сақтауға 1,1 млрд теңге бөлді
2026 жылғы 24 ақпандағы Үкімет басшысының баспасөз қызметінің мәліметінше, бұл қаржыландыру институттың ғылыми әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді.
Тиісті Қаулыға Премьер-Министр Олжас Бектенов қол қойды.
Қаржыландыру институттың ғылыми әлеуетін жақсартуға ықпал етеді. Қаражат теңізде мониторинг жүргізу үшін негізгі жабдықтарды сатып алу және гидробиологиялық және гидрохимиялық зертханаларды жарақтандыру жоспарлануда, бұл теңіздің қазақстандық секторында болып жатқан процестер туралы өзінің ғылыми-негізделген базасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Бүгінгі таңда ҒЗИ тиімді шараларды әзірлеу үшін халықаралық ғылыми қоғамдастыққа белсенді интеграциялануда, Каспий маңы елдерінің университеттері мен ғылыми-зерттеу орталықтарының қауымдастығына кірді.
Осы қаулыны жүзеге асыру үшін Экология және табиғи ресурстар министрлігіне барлық қажетті шараларды қабылдау, Қаржы министрлігіне бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуына қатаң бақылауды қамтамасыз ету тапсырылды.