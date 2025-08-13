#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда қандай жағдайда банктік шоттар бұғатталуы мүмкін

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 13:35 Фото: freepik
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бүгін, 2025 жылғы 13 тамызда банктік шот бұғатталған жағдайда не істеу керек екендігін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Банктік шотты бұғаттау – банк клиентінің басынан өтуі мүмкін жағдай.

"Бұғаттаудың себептері әр түрлі болуы мүмкін: техникалық ақаулардан бастап, заңнаманы бұзу туралы күдікке дейін". ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

Шотты бұғаттаудың ықтимал себептері:

  • алаяқтық немесе әдеттен тыс операцияларға күдік (мысалы, қомақты немесе жиі аударымдар, әсіресе шетелден);
  • мемлекеттік органдардың сұрауы (салық қызметі, сот орындаушылары, қаржылық мониторинг органдары) бойынша бұғаттау;
  • банк жүйесіндегі техникалық іркіліс немесе қате;
  • қате ПИН-код енгізу;
  • картаның қолданыс мерзімінің аяқталуы;
  • салықтар, алименттер, кредиттер және басқа міндеттемелер бойынша берешектің болуы;
  • шотты алаяқтық мақсатта пайдалануға шағым.

Егер шот бұғатталса, не істеу керек?

  1. Егер сіз шотқа кірудің шектелгенін білсеңіз, алдымен банктің мобильді қосымшасындағы хабарламаларды тексеріңіз – себебі сол жерде жазылуы мүмкін.
  2. Толық ақпарат алу үшін колл-орталық арқылы банкке немесе жақын жердегі бөлімшеге хабарласыңыз. Қол жеткізуді қалпына келтіру үшін қандай әрекеттер қажет екенін нақтылаңыз.
  3. eGov.kz немесе салық төлеушінің кабинеті арқылы ықтимал берешектің болуын тексеріңіз. Қажет болса, қаражаттың пайда болу көзін растайтын құжаттар дайындаңыз және ұсыныңыз.
  4. Егер банк түсініктеме бермесе немесе шара қолданбаса, Сіз Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне шағым түсіре аласыз.

Бұғатталу қаупін қалай азайтуға болады:

  • кәсіпкерлік қызмет үшін жеке шотты пайдаланбаңыз;
  • банкті ірі аударымдар және өзге де әдеттегі операцияларға ұқсамайтын операциялар жөнінде алдын ала хабардар етіңіз;
  • дербес деректердің өзектілігін және құжаттардың қолданыс мерзімдерін қадағалап отырыңыз;
  • берешектердің болуын үнемі тексеріп отырыңыз және уақтылы өтеңіз.

Бұған дейін Қазақстан полициясының халықаралық интернет-алаяқтыққа қатысы бар күдіктілерді ұстағандығын жазған болатынбыз.

