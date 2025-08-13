38,5 миллион теңге шығын: Қазақстан полициясы халықаралық интернет-алаяқтыққа қатысы бар күдіктілерді ұстады
Сурет: polisia.kz
Солтүстік Қазақстан облысында интернет-алаяқтыққа қатысы бар бес күдікті ұсталды. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 13 тамызда ҚР ІІМ мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының Булаев қаласында полицейлер ҚР Ішкі істер министрлігінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті мен прокуратураның үйлестіруімен 19 бен 24 жас аралығындағы бес облыс тұрғынын ұстады.
"Тергеу мәліметтеріне сәйкес, Аққайың ауданының 21 жастағы тұрғыны халықаралық интернет-алаяқтық желісіне қатысы бар ұйымдасқан қылмыстық топты құрған деген күдікке ілінді. Ол төрт адамның әрекетін үйлестіріп отырған. Күдіктілер өз кезегінде қылмыстық жолмен табылған қаржыны аудару және қолма-қол алу үшін банк шоттары мен төлем карталарын пайдаланатын адамдарды ұйымдастырған",- деп мәлімдеді ведомство.
Қазіргі уақытта ұсталғандардың еліміздің әр өңірінде, соның ішінде Солтүстік Қазақстан облысында жасалған сегіз интернет-алаяқтық дерегіне қатысы бар екені анықталды. Бұл фактілер бойынша келтірілген жалпы материалдық шығын 38,5 миллион теңгені құрайды.
"Олардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. "Заң және тәртіп" тұжырымдамасын жүзеге асырудағы басым бағыттардың бірі. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда және облыстық полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында", - деп атап өтті СҚО ПД киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Әльнұр Ахмедьяров.
Бұған дейін Донецк облысындағы қарулы қақтығыстарға қатысқан қазақстандықтың темір торға тоғытылғандығы хабарланған болатын.
