Жаңалықтар мұрағаты
Қоғам

Нөсер жаңбыр, бұршақ және ауа температурасының төмендеуі - Қазақстанда алдағы күндері қандай ауа райы күтіледі

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 15:32 Фото: unsplash
Алдағы үш күнде ел аумағында нөсер жаңбыр жауып, ауа температурасы сәл төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 14, 15 және 16 тамызға арналған синоптиктердің болжамында айтылған.

"Солтүстік-батыс циклоны еліміздің басым бөлігіне өз ықпалын сақтайды. Батыста, солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде кей жерлерде найзағаймен, бұршақпен және екпінді желмен бірге нөсер жауын жауады. Елдің оңтүстік жартысының жекелеген аудандарында жоғары температура фонында найзағаймен өткінші жауын жаууы мүмкін. Республика бойынша желдің күшеюі күтіледі, солтүстік пен шығыста түнгі және таңғы сағаттарда тұман түсуі ықтимал",- деп мәлімдеді Қазгидромет РМК.

Температуралық фон:

  • Республиканың батысында түнде +13...+18°C, күндіз +20...+30°C;
  • Солтүстік-батыс пен солтүстікте түнде +10...+18°C, күндіз +18...+26°C;
  • Орталық облыстар мен оңтүстік-батыста аптап ыстықтың аздап төмендеуі күтіледі: күндіз +25...+33°C-тан +20...+28°C-қа дейін;
  • Оңтүстік пен оңтүстік-шығыста +33...+38°C-тан +30...+35°C-қа дейін;
"Шығыс өңірлерде аптап ыстық сақталады, күндіз +25...+30°C шамасында",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін 12 тамызда Қазақстанда Каспий теңізі күні атап өтілгендігін жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
