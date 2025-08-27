Елімізде нөсер жауын мен ауа температурасының күрт төмендеуі күтілуде
Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне ел аумағында 28–30 тамыз аралығында ауа райының қандай болатындығын айтып берді. Мамандардың болжамынша, күздің салқын самалы елімізге жетіп қалған – нөсер жауын мен ауа температурасы төмендеуі күтілуде.
Метеорологтардың таратқан мәліметіне сүйенсек, күздің басында еліміздің басым бөлігінде батыс антициклонының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Алайда 29 тамызда солтүстік-батыс циклонының ойпатының өтуіне байланысты елдің солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында ауа райының тұрақсыз сипаты болжанады.
Ал, 30 тамызда тұрақсыз ауа райы Қазақстанның оңтүстік-шығысын да қамтиды.
"Жаңбыр, найзағай күтіледі, 30 тамызда елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында бұршақ пен екпінді желмен бірге қатты жаңбыр болжанады". "Қазгидромет" РМК
Сондай-ақ, синоптиктер республика бойынша желдің күшеюі, батыста, солтүстікте, солтүстік-батыста түнде және таңертең тұман күтілетіндігін де атап өтті.
Аймақтар бойынша температуралық фон келесідей болады.
- Батыста ауа температурасы +20…+31°С шегінде,
- оңтүстік-батыста +27…+35°С.
Ауаның төмендеуі күтіледі:
- Қазақстанның солтүстік-батысында +23…+33°С-тан +15…+23°С-қа дейін,
- солтүстік облыстарда қатты ыстық +30…+35°С-тан +15…+23°С-қа дейін,
- елдің орталығында қатты ыстық +30…+37°С-тан +18…+27°С-қа дейін,
- Шығыс Қазақстанда +22…+32°С-тан +17…+28°С-қа дейін,
- оңтүстік облыстарда қатты ыстық +30…+41°С-тан +26…+35°С-қа дейін төмендейді.
"Оңтүстік-шығыста +33…+38°С қатты ыстық сақталады, таулы аймақтарда +23…+28°С болады",- делінген ақпаратта.
Бұған дейін 27 тамызда Қазақстанның жеті өңірінде қатты ыстық болатындығын жазған болатынбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript