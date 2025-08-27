#Қазақстан
Қоғам

Елімізде нөсер жауын мен ауа температурасының күрт төмендеуі күтілуде

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 13:14 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне ел аумағында 28–30 тамыз аралығында ауа райының қандай болатындығын айтып берді. Мамандардың болжамынша, күздің салқын самалы елімізге жетіп қалған – нөсер жауын мен ауа температурасы төмендеуі күтілуде.

Метеорологтардың таратқан мәліметіне сүйенсек, күздің басында еліміздің басым бөлігінде батыс антициклонының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Алайда 29 тамызда солтүстік-батыс циклонының ойпатының өтуіне байланысты елдің солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында ауа райының тұрақсыз сипаты болжанады.

Ал, 30 тамызда тұрақсыз ауа райы Қазақстанның оңтүстік-шығысын да қамтиды.

"Жаңбыр, найзағай күтіледі, 30 тамызда елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында бұршақ пен екпінді желмен бірге қатты жаңбыр болжанады". "Қазгидромет" РМК

Сондай-ақ, синоптиктер республика бойынша желдің күшеюі, батыста, солтүстікте, солтүстік-батыста түнде және таңертең тұман күтілетіндігін де атап өтті.

Аймақтар бойынша температуралық фон келесідей болады.

  • Батыста ауа температурасы +20…+31°С шегінде,
  • оңтүстік-батыста +27…+35°С.

Ауаның төмендеуі күтіледі:

  • Қазақстанның солтүстік-батысында +23…+33°С-тан +15…+23°С-қа дейін,
  • солтүстік облыстарда қатты ыстық +30…+35°С-тан +15…+23°С-қа дейін,
  • елдің орталығында қатты ыстық +30…+37°С-тан +18…+27°С-қа дейін,
  • Шығыс Қазақстанда +22…+32°С-тан +17…+28°С-қа дейін,
  • оңтүстік облыстарда қатты ыстық +30…+41°С-тан +26…+35°С-қа дейін төмендейді.
"Оңтүстік-шығыста +33…+38°С қатты ыстық сақталады, таулы аймақтарда +23…+28°С болады",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін 27 тамызда Қазақстанның жеті өңірінде қатты ыстық болатындығын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
