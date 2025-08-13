#Қазақстан
Қоғам

Қаржы министрлігі Қазақстандағы блогерлерді бизнесті мұқият жүргізуге үндеді

Қаржы министрлігі Қазақстандағы блогерлерді бизнесті мұқият жүргізуге үндеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 17:48 Сурет: pexels
Қазақстанның қаржы министрі Мәди Тәкиев 2025 жылдың 13 тамызында Үкіметтегі брифингіде блогерлерге үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, 854 блогерге хабарлама жолданған.

"620 блогер қосымша 18 млрд 141 млн теңгеге декларация тапсырды. 234 блогермен қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз, яғни құжаттық салықтық тексеріс өтіп жатыр, ал 7 блогермен, оның ішінде, сот процесі жүріп жатыр. Сондықтан барлық блогерді бизнесті жүргізуде мұқият болуға шақырамын", - деді Мәди Тәкиев.

Журналистер YouTube пен TikTok сияқты шетелдік компаниялардан блогерлер туралы есеп беруді міндеттеу мәселесін де сұрады.

"Бүгінде Қазақстан аумағында интернет-платформасы бар шетелдік компаниялар тіркелген. Мен қазір ғана олардың қанша тіркелгенін, қанша салық төлегенін айттым. Бұл Alibaba секілді барлық ірі компанияларға қатысты. Pinduoduo-ны да биыл есепке қойдық. Мұнда интернет-платформаны пайдаланатын барлық компаниялар бар. Ал YouTube, TikTok, Facebook сияқты платформаларда жеке тұлғалар ақша монетизациясын жүргізеді. Бұл компаниялар бізге осындай табыс алатын жеке тұлғалар туралы ақпарат береді. Бұл бізге деректерді алу және салыстыру үшін қажет", - деп түсіндірді министр.

Сонымен қатар, ол жеке тұлғаның декларацияны өзі тапсыруға тиіс екенін, ал шетелдік компаниялардан түсетін мәлімет тексеру үшін пайдаланылатынын атап өтті.

Айдос Қали
