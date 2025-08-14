Алматы әуежайына кіру уақытша шектелді
Алматы халықаралық әуежайы бүгін, 2025 жылғы 14 тамызда, қала тұрғындары мен қонақтарына маңызды хабарламамен жүгінді. Белгілі болғандай, әуе айлағына бару жолында уақытша қолайсыздықтар туындаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми мәліметке сәйкес, жөндеу жұмыстарына байланысты "Ақсұңқар" қонақүйінің жанындағы әуежай пандусына кіру уақытша жабылады.
"Жөндеу аясында гидрооқшаулау жүйесін жақсарту, жылыту жүйесін жаңғырту және жаңа асфальт төсеу жұмыстары жүргізіледі. Жөндеу кезеңінде пандусқа кіру жаңа көтергіш арқылы жүзеге асырылады". Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі:
Сондай-ақ, әуежай әкімшілігі уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап, түсіністік білдіргені үшін алғыс айтты.
Бұған дейін Алматыда Жамбыл көшесіне жол шектеулері енгізілетіндігін жазғанбыз.
