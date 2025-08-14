#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Қоғам

Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді

Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 16:27 Сурет: Астана ПД
Астана қалалық полицейлері жауапсыздық танытқан құрылыс компаниясына қатысты істі тергеп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласы Полиция департаментінің ақпаратынша, тергеу басқармасында "Asyl-NurQurylys" ЖШС құрылыс компаниясының басшыларына қатысты қылмыстық іс тергелуде.

"Күдіктілер Қазақстан Республикасының 300-ден астам азаматын алдады деп болжануда.Белгілі болғандай, аталған ЖШС өкілдері 2024 жылдың наурыз айынан бастап рұқсат құжаттары болмағанына қарамастан, интернет-платформаларда жарнама беріп, "Mardan" тұрғын үй кешені құрылысы жүріп жатқан үйден пәтер брондау туралы келісімшарттар жасаған. Уәкілетті тұлғалар тұрғын үй кешенінің құрылысын аяқтау сылтауымен үлескерлердің жалпы сомасы шамамен 4 миллиард теңгені иемденген. Астана қаласы әкімдігі сот шешімімен алданған тұрғындардың мүддесін қорғау үшін нысанды сүріп тастады",- делінген ақпаратта.

Қалалық Прокуратураның үйлестіруімен жүргізілген сотқа дейінгі тергеу барысында, ЖШС басшыларының біріне "қамауға алу" түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылса, екіншісі іздеуде жүр.

Қазір тергеу амалдары жүргізілуде, қосымша сот сараптамалары тағайындалды. Олардың қорытындысы бойынша күдіктілердің іс-әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға берілетін болады.

Құқық қорғау органдары компания басшыларының іс-әрекетінен зардап шеккен азаматтарды Астана қаласы Полиция департаментіне, Сейфуллин көшесі, 37 мекенжайы бойынша хабарласуға шақырады.

Бұған дейін Алматыда Ахмедияров көшесі, 18/58 мекенжайындағы көлік жуу және сервис орталығы сүрілгендігі хабарланған болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Қоғам
17:12, Бүгін
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
Қоғам
17:02, Бүгін
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
Қазақстан Ұлттық Банкі жаңа монеталар шығармақ
Қоғам
16:05, Бүгін
Қазақстан Ұлттық Банкі жаңа монеталар шығармақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: