Алматыда жол қиылысы 12 күнге жабылады
Алматының Бостандық ауданында жылу құбырларын жаңғыртуға байланысты Розыбакиев пен Байқадамов көшелерінің қиылысында көлік қозғалысы шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алматы жылу жүйесі" ЖШС мәліметіне сүйенсек, алдағы жылыту маусымына дайындық барысында Алматының Бостандық ауданында жылу желілерін жоспарлы қайта жаңғырту жалғасуда. Бұл жұмыс аясында 1984 жылы пайдалануға берілген жалпы ұзындығы 1,2 шақырымдық жылу магистралі ауыстырылады.
Осыған байланысты 2025 жылы 16 тамыздан 27 тамызға дейін Розыбакиев пен Байкадамов көшелерінің қиылысында автокөлік қозғалысы уақытша тоқтатылады.
"Бұл шектеулер аталған көшенің астынан өтетін құбыр желісін қайта жаңарту бойынша жоспарлы жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында енгізіледі. Жаңарту жұмыстары кезінде тұтынушыларға ыстық су беру тоқтатылмайды",- деп түсіндірді ведомство.
Аталған жылу магистралі 97 көппәтерлі тұрғын үйді, 12 жеке тұрғын үйді, 4 балабақшаны, 2 аурухананы және 27 өзге де нысанды жылу энергиясымен және ыстық сумен қамтамасыз етеді.
