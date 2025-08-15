#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Қоғам

Олжас Бектенов Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты

Олжас Бектенов Еуразиялық үкіметаралық кеңестің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 15:00 Сурет: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов Шолпан-Ата қаласында (Қырғызстан) Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаровтың Еуразиялық үкіметаралық кеңес делегациялары басшыларымен ұжымдық кездесуіне және кеңейтілген ЕҮАК отырысына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу барысында ЕАЭО елдерінің экономикалық әлеуетін нығайту, халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту, өзара сауданы дамыту, Одақ нарығындағы кедергілерді жоюға және басқа да мәселелерге назар аударылды.

ЕҮАК кеңейтілген құрамдағы отырысына Беларусь Республикасының Премьер-министрі Александр Турчин, Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Қырғыз Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев, Ресей Федерациясы Үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин, Армения Республикасының вице-премьері Мгер Григорян, бақылаушы елдерден – Иран Республикасының бірінші вице-президенті Мұхаммед-Реза Ареф, Өзбекстан Республикасының Премьер-министрі Абдулла Арипов, Куба Республикасының Премьер-министрі Мануэль Марреро Круз (бейнеконференция арқылы), сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев қатысты.

Сурет: primeminister.kz

Сауда-экономикалық, көлік-логистикалық, мұнай-газ және цифрлық салалар, сондай-ақ кедендік және биржа қызметі, медицина мен фармацевтика, еңбек нарығы және басқа да салалардағы өзара іс-қимыл қаралды.

Қазақстан Премьер-министрі өз сөзінде ынтымақтастықты дамытудың басым бағыттарын атап өтті. Өзара сауданы дамытуға және сыртқы экономикалық байланыстарды арттыру жөніндегі бірлескен шараларға назар аударылды.

Жеткізушілердің мемлекеттік сатып алуларға тең қолжетімділігін қамтамасыз ету мәселелеріне баса назар аударылды.

Көлік және логистика саласында өңірдің барлық мемлекеттің мүдделерін ескере отырып, баламалы бағыттар құрудың өзектілігі айқындалды. Бүгінгі таңда келешегі зор көлік бағыттарының бірі – өткізу қабілеті 10 млн тоннаға дейін жүкті құрайтын "Тургунди-Герат" теміржолы жобасы.

Сурет: primeminister.kz

Сауда ағындарының тұрақты өсуін және әртараптандырылуын қамтамасыз ету үшін ЕАЭО-ның үшінші елдер мен ұйымдар арасындағы ынтымақтастығын кеңейту маңызды. Қазақстан әр түрлі форматтағы серіктестермен өзара іс-қимылды тереңдетуді жақтайды.

Жиын барысында қатысушылар газ, мұнай, мұнай өнімдерінің ортақ нарықтарын, сондай-ақ тауарлардың биржа нарығын қалыптастыруға қатысты баяндамаларды тыңдады. Биржалық сауда-саттықты дамыту бағдарламасы бекітіліп, Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың ортақ нарығын дамыту тұжырымдамасы мақұлданды. Бұл құжаттарды іске асыру ЕАЭО шеңберінде әріптес елдердің сапалы әрі қауіпсіз өнімін қамтамасыз етуге бағытталған.

Қатысушылар климаттық күн тәртібін іске асыру, көлік дәліздерін цифрландыру, еңбек нарығындағы біліктілік талаптарының жақындасуы және басқа да мәселелерге қатысты пікір алмасты. Кездесу қорытындысы бойынша 10 құжатқа қол қойылды.

Сурет: primeminister.kz

ЕҮАК-тың келесі отырысы биылғы 29-30 қыркүйекте Минск қаласында (Беларусь) өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ҰҚДО басқармасының басшысы болып бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі Ерік Байжүнісов тағайындалды
Қоғам
17:00, Бүгін
ҰҚДО басқармасының басшысы болып бұрынғы денсаулық сақтау вице-министрі Ерік Байжүнісов тағайындалды
Алматыда Яссауи көшесінің жол бөлігі шамамен бір айға жабылады
Қоғам
15:51, Бүгін
Алматыда Яссауи көшесінің жол бөлігі шамамен бір айға жабылады
+35°-тан +17°-қа дейін: Қазақстанға қолайсыз ауа райы келе жатыр
Қоғам
14:45, Бүгін
+35°-тан +17°-қа дейін: Қазақстанға қолайсыз ауа райы келе жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: