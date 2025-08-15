Қазақстан мен Өзбекстан әуе рейстері санын арттыруға келісті
Келісімге сәйкес, екі елдің белгіленген әуе тасымалдаушыларына Алматы – Ташкент және Астана – Ташкент бағыттарының әрқайсысы бойынша аптасына 42 рейске дейін, ал басқа бағыттар бойынша аптасына 14 рейске дейін ұшуға рұқсат берілді.
Сондай-ақ тараптар елдер арасындағы тұрақты рейстерді орындау үшін тағайындалған пункттер санын арттыруға уағдаласты.
Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы азаматтық авиация саласындағы ынтымақтастықтың дамып келе жатқаны атап өтілді.
Мысалы, 2025 жылғы 3 шілдеден бастап Өзбекстанның My Freighter (Centrum Air) әуе компаниясы Ақтау – Нукус бағыты бойынша аптасына екі рейс орындай бастады. Ал Fly Arystan әуе компаниясы 2025 жылғы 15 шілдеден бастап Атырау – Ташкент бағыты бойынша аптасына үш рейс жасайтын әуе қатынасын ашты.