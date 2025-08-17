18 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ және қатты жел күтіледі
Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз найзағай, облыстың оңтүстігінде бұршақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 18 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Маңғыстау облысының батысында шаңды дауыл күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында 15-20 м/с күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының шығысында, орталығында, таулы аудандарында найзағай күтіледі. Батыстаң жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Облыстың батысында, оңтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорған қ.: 18 тамызда кей уақыттарда найзағай күтіледі.
Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылорда қ.: 18 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Найзағай. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Өскемен қ.: 18 тамызда найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Абай облысының батысында, оңтүстігінде найзағай күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында найзайғай, бұршақ, дауыл күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, түнде облыстың батысында, оңтүстігінде 15-20 м/с, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында 15-20, екпіні 23 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семей қ.: 18 тамызда найзағай күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың батысында төтенше өрт қауіпі сақталады.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында найзағай күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың шығысында, оңтүстігінде 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанай қ.: 18 тамызда таңертең және күндіз найзағай күтіледі.
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Алматы қ.: 18 тамызда кей уақытта найзағай күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаев қ.: 18 тамызда күндіз найзағай күтіледі. Жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында найзағай, күндіз бұршақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағанды қ.: 18 тамызда кей уақыттарда найзағай күтіледі.
Ұлытау облысының шығысында найзағай күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-батыс желіне ауысады, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында күші 15-20 м/с күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Тараз қ.: 18 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде, шығысында найзағай, дауыл күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Батыстан жел соғады, түнде облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с, күндіз 15-20, облыстың шығысында екпіні 25 м/с. Петропавл қ.: 18 тамызда батыстан жел соғады, күндіз 15-20 м/с күтіледі.
Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Павлодар облысында найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с. Павлодар қ.: 18 тамызда найзағай күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, таңертең және күндіз екпіні 15-20 м/с.